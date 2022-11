SÜGAV KAASTUNNE ⟩ Suri Saaremaal autolt löögi saanud 14-aastane tüdruk

Kuressaare välijuht Erki Välinurm selgitab, et politsei sai teisipäeva hommikul kella poole kaheksa paiku teate, et Kuressaare – Püha – Masa maantee neljandal kilomeetril Muratsi bussipeatuse juures on tüdruk saanud sõiduautolt löögi. Kiirabi toimetas tüdruku haiglasse, kus ta meedikute pingutustest hoolimata kahjuks hiljem suri.