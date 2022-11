SAARLANE ⟩ Priit "Viirelaid" Villemson: Viirelaiu president ja pantvang ühes isikus

EI TUNNE END ERILISELT: Endises Viirelaiu majakavahi majas, kus ka Priidul oma tuba, juttu ajades tõdeb mees, et inimesed kipuvad temasse vahel justkui kadedusega suhtuma, kuna tal n-ö oma saar on. Teda see kuidagipidi uhkemaks muutnud aga pole.

Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl