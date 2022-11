Homme avab uksed Saaremaa kaubamaja Toidumaailm

Ühistu juhatuse liige Kalle Koov ütles, et uues kaupluses on riiulipinda sama palju kui Rae poes, kuid külastajate jaoks on ruumi oluliselt rohkem. "Hinnad on meil ühesugused kõikides ühistu kauplustes. Uues kaupluses võib alguses juhtuda see, et külastaja ei tea, kust üht või teist toodet leida, aga ärgitan siis pöörduma meie teenindajate poole," rääkis ta. Toidumaailmas hakkab kliente teenindama senine Rae Konsumi personal, keda juhib suurte kogemustega Marju Leedo.