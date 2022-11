Andres Sepp ⟩ Tänased uudised on uudised täna

2006. aastal Oma Saare nime all ja 2010. aastast Saarte Häälena ilmuv saarlaste päevaleht on alati ajaga kaasas käinud. Oleme kohanenud lugejate ootuste-lootustega, kodunenud tehniliste uuenduste ja võimalustega.

Õiged otsused õigel ajal

Kasvõi veri ninast välja punnitamine ei olnud kummagi lehe väljaandjale odav. Pigem oli see tohutult kallis. Just konkurentsi pärast ei olnud mitte kuidagi võimalik küsida ei tellijalt ega reklaamikliendilt hinda, mida on reaalsuses vaja lehetoimetuse kõikide kulude katmiseks ja ettevõtte mõistlikuks majandamiseks. Seepärast lõpetasime päris alguses esmaspäevase paberlehega. See oli õige otsus.