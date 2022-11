FOTOD ⟩ Selgusid Saare- ja Muhumaa kauneimaid kodud ja aiad

Nominendid:

Ja neist parimatest-parimad, kes said ka presidendi tunnustuse:

Välja talu on rajatud IX sajandi lõpul 1888 aastal suurte väljade keskel Tõlluste mõisa maade kõrval, Saaremaal. Koha nimi on Välja, kuid tänasel hetkel on talu ümbritsenud väljad osaliselt kinni kasvanud ja talukoht asub kaitsvate puude rüpes. Perekond armastab ja hoiab iga vana puud kui head sõpra.