Õhutemperatuur langeb lähipäevil korralikult miinusesse

Neljapäeval on üksikute kerget lumehoogude võimalus. Õhutemperatuur on ööpäeva vältel üsna ühtlane, vaid saarte rannikul on 0°C ümber, sisealadel aga -2..-8°C piires, hommikul ja taas pärastlõunal võib Kagu-Eestis -10°C ümbrusse langeda.