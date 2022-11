Uustulndi "Avamere" viies osa ilmub järgmise aasta alguses

OMA RAAMATUTE ISELOOMUSTAMISEKS ütles Lembit Uustulnd, et osaliselt toetuvad need kindlasti faktidele, kuid alati on neis faktides ka tema oma arusaam ja tõlgendus. "Eelkõige on see ikkagi ilu- ja mitte ajalookirjandus. Samas annan ma aga läbi ilukirjanduse edasi ka ajalugu ja räägin sellest, mida tol ajal tehti, kuidas töötati ning millised olid tolle aja inimeste ootused ja mõtted."

Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl