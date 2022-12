Madis Kallas ⟩ Ehituskeeluvööndid saarte rannikul tuleb üle vaadata

„Praegu kehtiv seadus ei käsitle Eesti saari ülejäänud Mandri-Eesti rannikualadega võrdselt. Kui mandril on ehituskeeluvöönd rannikul 100 meetrit, siis saartel on see 200 meetrit. Tegemist on väga põhimõttelise ja suure muudatusega, mis vajab kindlasti eelnevat arutelu nii kogukondade kui ka keskkonnakaitse organisatsioonidega. Sellega tuleb tegeleda juba järgmisel Riigikogu koosseisul.“