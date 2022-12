Rahanappus pitsitab teede ehitust ja hooldust

Transpordiameti Lääne üksuse juhataja Hannes Vaidla tõdes maakonna liikluskomisjonis, et teede valdkond on alarahastatud, mistõttu teede ehitust ja rekonstrueerimist 2023. aastal Saaremaa riigiteedel kavandatud ei ole. Nõndasamuti ei planeerita tuleval aastal riigi kruusateedele tolmuvabade katete ehitamist. Vaidla märkis, et vastavad pingeread vaadatakse igal aastal uuesti üle ja vastavalt võimalustele lisatakse objekte juurde.

Mustkatete pindamist on plaanis teha 83,8 kilomeetril (19 teelõiku). Sildu transpordiameti tuleva aasta tööplaanides Saare maakonnas ei ole. Küll on järgmiseks aastaks kavandatud Upa–Leisi maantee taastusremont kilomeetritel 33,49–36,79 (3,3 km). Koos sellega rajatakse kergliiklustee Leisi aleviku vahel koolist COOP-i kaupluseni ning riigiteede nr 79 ja nr 21129 ristmikust Orissaare poole kuni Mere tänavani. Projekteerimise ootel on Kuressaare–Sikassaare tee rekonstrueerimine, mille ehitamise aeg on hetkel teadmata.