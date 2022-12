ÕÕVASTAV PILT ⟩ Jahimehed taunivad katmata jahisaagi transporti

Laeval tehtud fotol on näha autotekile pargit auto järelkäruga, millest paistab nõuetekohaselt käitlemata ja pakendamata jahisaak. Saarte jahimeeste seltsi juhatuse liige Kaido Kaasik ütles, et sellisel moel on rikutud nii jahieetikat kui ka toiduhügieeni nõudeid. "Saak peab olema kinni kaetud, samuti peab käru olema puhas. Tegu on ju toiduga, mitte prügiveoga," selgitas ta, lisades, et reeglina kasutavad jahimehed kattega kärusid.

Eriti kahetsusväärne on juhtum tänavusel aastal, mil jahimeeste endi poolt püütakse esile tõsta jahisaagi väärindamist, selle tähtsust toidulaua rikastamisel. "Aga on Eestis 15 000 jahimeest ja see on paratamatult läbilõige ühiskonnast. Jahindus on küll suurte sammudega edasi läinud, jahimajad ja ulukite käitlemispaigad korda tehtud, palju on vaeva nähtud, aga üks tõrvatilk võib terve meepoti ära rikkuda," tõdes Kaasik.