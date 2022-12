Mihkli talumuuseum ootab jõulutunnet täis perepäevale

Lisaks on külastusjuhi sõnul talus kohal sepp, saab vaadata ja patsutada lambaid, hobusaaniga sõita, suitsusauna uudistada, põhus möllata ja kogeda palju muud põnevat. "Ehk tuleb külla ka jõulusokk, mine tea," vihjab Margit Tammeleht, lubades, et tulemas on igati meeleolukas ja tujuloov päev enne päris jõule.

Veel enne seda toimub Vikil traditsiooniline kooligruppidele mõeldud jõuluprogramm, kus koolilapsed saavad kolme tunni jooksul osaleda kaheksas erinevas töötoas, alustades tangumakiteost, lõpetades saanisõiduga. "Kui on lund, saab saanisõitu, kui pole, sõidame ratastel hobuvankriga," lubab Tammeleht. Lustlikke tegevusi täis programm on koolide poolt ära broneeritud juba aasta varem. "Perepäeva mõte tuligi just sellest, et jõulurõõmu ja vanu kombeid saaksid näha ka eelkooliealiste lastega pered ning teised, kes kooliga tulla ei saa," räägib Tammeleht.