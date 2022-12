JUHTKIRI ⟩ Iga amet on tähtis

Pole kahtlustki, et kojamehe amet on väga oluline ja austustvääriv ning eriti praegu tuleks öelda suur aitäh neile, kes hoolitsevad selle eest, et inimesed linnatänavatel oma luid puruks ei kuku ja sopa sees ei sumpa.

Muidugi on kojamehe töö füüsiliselt raske, tihti varastel hommikutundidel ja sõltumata ilmast, kuid vaevalt asi vaid selles on. Loomulikult pole noorte jaoks ka palganumbrid teab mis ahvatlevad, kuid selline meie tase paraku on.

Kuidagi on kujunenud ka arvamus, et kojameheametit peetakse viletsamaks, samamoodi nagu ühiskonnas on välja kujunenud meeste- ja naistetööd.