JÄRELVAATAMINE ⟩ Mõttetalgud: Kas Kuressaarde on vaja uut kontserdimaja?

Täna pärastlõunal on kultuurihuvilistel võimalik osaleda Kuressaares Thule kojas mõttetalgutel, kus teemaks Kuressaare uue kontserdimaja idee. Kas Kuressaarde on vaja ehitada uus kontserdimaja? Mida üldse tähendab ehitamine? Kõik mõtlevad kohe maja peale, aga et ehitamise ideest laiemalt aru saada, tuleb uks avada ja majast hoopis välja minna, ütles kontserdimaja projektijuht Maria Hansar.