NÖÖBIST KINNI: Novembrikuu ühe vaadatuma filmi peategelane Maria Faust astub publiku ette

Muusikut ja heliloojat Maria Fausti portreteeriv "Machina Faust" osutus novembris Thule Kinos "Kalevi" järel vaadatavuselt suisa teiseks filmiks. Thule kino programmijuhi Kristi Porila sõnul läks dokfilm Saaremaal ühel korral lausa täissaalile. "Varasemast meenub see vaid Fred Jüssi filmiga," sõnas ta. Kinolevis läheb filmil juba seitsmes nädal, mis on dokumentaali kohta väga tubli tulemus.

Eestis on film saanud väga kiitvat tagasisidet. Esile on tõstetud Maria ehedust, ausust ja ekspressiivset väljenduslaadi, aga ka peategelase ja režissööri omavahelist usaldust, mis on lubanud muusika kõrval filmis käsitleda ka väga isiklikke ja tundlikke teemasid.