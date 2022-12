Jäävihm ja lumi tõid Saaremaal kaasa elektrikatkestuste laine

Hommikuks, kui lund oli sadanud üle 30 sentimeetri, oli elektrita juba üle 4500 kliendi, teatas Elektrilevi BNS-ile. Jäitevihm ja suur lumekogus muudavad puude oksad raskeks ning need murduvad ja tekitavad palju rikkeid. Suur elektrita klientide arv on tingitud sellest, et rikkeid esineb ka liinidel, mis toidavad piirkonna alajaamasid.

"Brigaadid on komplekteeritud ja tegelevad rikete kõrvaldamisega," ütles Elektrilevi juhtimiskeskuse üksuse juht Hardi Puusepp. "Kuna ilm on endiselt heitlik ja lund sajab juurde, siis on rikete likvideerimine ohutuse seisukohast keeruline. Juhtimiskeskus on suurendatud koosseisuga tööl, et võimalikult ruttu rikked likvideerida ja klientidele elekter esimesel võimalusel taastada."