Ringkonna esinaise Mare Kirri sõnul on Ellen Kasel alati "käsi pulsil". Olgu selleks ajaloo kirjutamine, eeskirjadest ja juhenditest kinnipidamise järgimine, meeldetuletused noorematele või selged seisukohad Naiskodukaitse väärtustes. "Julgelt võib väita, et tema panus on suur kogu vabariigi jaoks," ütles Kirr.