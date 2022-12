Saaremaa valla kriisistaap palub inimestel võimalusel kodus püsida

Vallavanem Mikk Tuisu sõnul on olukord Saaremaal kohati küll keeruline, kuid kõik partnerid annavad endast parima, et lumesaju tulemusena tekkinud probleemid lahendada. „Tänan kõiki, kes nii riigile kui ka vallale kuuluvatel teedel lund lükkavad, elektririkkeid kõrvaldavad ja teedele langenud puid eemaldavad,“ ütles Tuisk. „Suur aitäh ka Päästeametile ja vabatahtlikele päästjatele, kes sündmustele reageerivad,“ lisas vallavanem. „Kriisistaabi poolt on kõigile inimestele palve võimalusel kodus püsida, sest teeolud on keerulised,“ sõnas Mikk Tuisk.