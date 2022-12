Vooluta jäänud sõjapõgenikud viidi Kogulast Kihelkonna koolimajja

Tuisk rääkis, et lumiste puude tekitatud elektriliinide kahjustused osutusid eeldatust oluliselt suuremaks ja tänaseks plaanitud tööde lõpetamine lükkub vähemalt homsesse. „Ei ole üksikud katkestused vaid pikad mastirivid on maas ja rikete kõrvaldamine võtab prognoositust kauem aega,“ tõdes Tuisk. „Kahjustuse ulatus on väga suur.“ Kui homme tuleb uus torm, muudab see vallavanema sõnul rikete kõrvaldamise väga keeruliseks ja võib oodata pikemat voolukatkestust.