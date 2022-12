Päästeameti värske soovitus: lumemaru eel soeta kodune kriisivaru ja hoidu tormis liiklemisest!

„Hommikul tööle võib-olla veel saate, aga õhtul koju enam ei pruugi, eriti kui tegu on kõrvalteedega. Tihe lumesadu levib üle Eesti ja arvestades, et tuul muudab ilma lõikavalt külmaks, võib autoga lumme kinnijäämine kujutada endast tõsist ohtu elule ja tervisele. Rääkimata sellest, et kasvab oht liiklusõnnetusteks,“ sõnas Päästeameti vastutav Leho Lemsalu.