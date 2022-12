VALLAVANEM TUISK ⟩ "Saaremaal on mitmendat päeva elektrita 2000-3000 klienti. See on liig!

Vahepeal on neid 4000, vahel 5000, vahepeal jälle 6000. „Sõltub sellest, kui nad saavad jälle mingi liini taha ja kaua see liin püsti seisab,“ tähendas vallavanem.

Kõige keerulisem on olukord neil, kes juba päevi pimedas istuvad. „Ma julgen oletada, et neid, kes pole kordagi voolu tagasi saanud, on ca 2000-3000,“ nentis Tuisk. Kõige keerulisemas seisus on praegu Kaali, Kõljala, Kärla ja Mustjala.

Veevarustust taastatakse vallavanema sõnul jupikaupa. „Kohe saame töösse Kõljala, siis Mustjala on töös aeg-ajalt. Anname vett uuesti õhtul alates kella 18st. Lisaks proovime lähiajal saada korra Haamsesse vee taha panna.“

Olukord läheb üha keerulisemaks ka liikluses. „Vaatame juba ise ka, millega liikuda, kui generaatoreid laiali veame. Oleme kaasanud juba väljastpoolt tehnikat, millega neid liigutada. Päris sõiduautoga ka ise enam igale poole liikuda ei taha,“ tõdes Tuisk.

Küsimusele, kas generaatoreid ikka jagub, ütles vallavanem vastuseks, et tegelikult ei jagu. „Neid võiks olla rohkem. Keegi pole arvestanud, et probleem on nii laiaulatuslik ja peame neid nii palju korraga töösse panema,“ tunnistas ta.

„Oleme saanud neid ka erasektorilt, kaitseliidult, vabatahtlikelt. See on koputus riigi südametunnistusele, et meil on neid juurde tarvis,“ sõnas Tuisk. „Lootust on, et selline kriis toob selle vajaduse teravalt päevakorda.“

Teine asi on vallavanema sõnul see, et kaablid tuleb siiski maa sisse viia. „Need on küll oluliselt kallimad kui õhukaablid, aga tänane situatsioon näitab ära, et kui meil on inimesed 3-4 päeva elektrita, siis see on liig, mis liig!“

Tuisu sõnul on positiivne see, et Elektrilevi on toonud brigaade Saaremaale juurde. „Nad ei vii neid ka enne mandrile tagasi probleeme lahendama. Reaalsus on see, et meil on siin aktiivselt töös vähemalt 15 brigaadi, ülejäänud mandri peale on kokku 22,“ nentis vallavanem.

„Oleme pannud neile südamele et kui mandril läheb kellelgi vool ära, siis see läheb täna. Aga meil on siin inimesi, kes on vooluta juba reedest ja tegelikult juba eelmisest kolmapäevast. Valupunkt on siin ja nad peavad selle suutma siin ära lahendada!“