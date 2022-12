Smuuli kortermaja trepikojas lasti ilutulestikku

„Käisime perega päeval kesklinnas ja jätsime peale seda lumise käru mõneks ajaks trepikotta kuivama, veidi peale kolme oli käru veel terve, aga kui elukaaslane viie ajal välja läks, oli koridoris tunda imelikku haisu, seejärel avastas ta, et meie lapse jalutuskäru on kahjustada saanud,“ kirjeldab ta juhtunut, lisades, et sealsamas kõrval on ka reklaamlehtedega prügikorv, kuhu sädeme sattumine oleks ilmselt suurema põlengu põhjustanud.