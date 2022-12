Järvan ja Sikkut ⟩ Riik tegeleb tormikahjude likvideerimisega ööpäevaringselt

Majandus- ja taristuminister Riina Sikkuti sõnul veendus ta Elektrilevi ja Transpordiameti antud ülevaatega, et asutused pingutavad elektrikatkestuste likvideerimise ja teede läbitavana hoidmise nimel oma ressurssidega ja abijõude kaasates. „Viimaste päevade ilmastikuolud on olnud erakordsed, kuid esmapäeva õhtul on suurem lumetuisk veel ees, nii et panen ka omalt poolt inimestele südamele, et kui on võimalik jääda koju, siis palun tehke seda. Enim on torm tekitanud kahjusid Saaremaal, kus on majapidamised mitmeid päevi elektrita. Elektrilevi on oma jõud saartele suunatud – Saaremaal tegutseb 18 brigaadi, Hiiumaal likvideerib katkestusi kolm brigaadi. Samas on niivõrd pikaajaline elektrita toimetulek äärmiselt keeruline, nii et nende inimeste aitamiseks on vajalik laiem koostöö,“ selgitas Sikkut.