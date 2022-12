Saaremaa merepääste seltsi tegevuspiirkond laieneb

Seltsi asutajaliikme ja juhatuse esimehe Maidu Lempu sõnul on nende peamine eesmärk katta merepäästeüksustega kogu Saaremaa. "Samas olen ma varem korduvalt öelnud, et meie üksused saavad tekkida ikkagi vaid kohtades, kus kogukond ise seda tahab," märkis ta. Lempu sõnutsi on just Kaunispe sadamaga piirnevates külades viimasel ajal tekkinud aktiivseid inimesi, kes soovivad oma kodukohta turvalisemaks muuta ja meresõiduohutust tõsta.