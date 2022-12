Suurimate liiklusrikkujate postkasti jõuab peagi jõulukaart politseilt

Võrreldes eelmise aastaga on kaardisaajate arv 150 inimese võrra väiksem ning teist aastat järjest on korduvrikkujate arv vähenemas. Ka nende inimeste hulk, kes saavad kaardi mitmendat korda, on langemas. Tänavu saab 63 inimest kaardi teist ning 22 inimest kolmandat järjestikust aastat.

Politseikolonelleitnant Sirle Loigo sõnul on rõõmustav näha, et suurem osa kaardisaajaid leiavad selle enda postkastist vaid ühel aastal. „Musta jõulukaardi eesmärk on panna liiklushuligaane mõtlema oma tegude ohtlikkuse üle. Tänavused kaardisaajad on teadlikult ja tahtlikult rikkunud liiklusreegleid ning pannud seeläbi korduvalt ohtu enda ja teiste elu. Sellise hoolimatu käitumise tagajärjel võib keegi liikluses raskelt viga või koguni surma saada,“ rõhutas Loigo. Näiteks 55 korduvrikkujat põhjustasid viimase aasta jooksul 69 erinevat liiklusõnnetust, milles said 23 inimest tõsiselt vigastada.