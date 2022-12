Kihelkonna piirkonnas on vooluta Papissaare, Vilsandi, Üru ja Varkja

"Õhtul tuli vool enamuses kohtades tagasi, öösel läks alevis küll uuesti ära, aga täna hommikul kella kümne ajal tuli jälle tagasi," rääkis Kihelkonna teenuskeskuse juht Eveli Ait . Ta lisas, et jätkuvalt on rivist väljas Papissaare liin, millest saab toite ka Kihelkonna koolimaja, samuti pole voolu Üru ja Varkja külas.

Ait märkis, et päris mitu päeva järjest vool Kihelkonnal pole ära olnud. "Õnneks vahepeal elekter jälle mõneks ajaks oli," sõnas ta ja lisas, et voolukatkestuste ja -kõikumiste tõttu on talle teada antud erinevate kodumasinate rivist väljaminekust.