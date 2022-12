HEAL EESMÄRGIL ⟩ Ametikoolis läheb suureks piparkoogimajade oksjoniks

Osa majakesi on juba valmis, osa veel valmib ja kogu meisterdamise tulemus on väljas sel reedel ametikooli Facebooki lehel toimuval oksjonil.

„Igal juhul on olnud äge ja saab olema põnev reede,“ kinnitas pagari- ja kondiitriõpilaste juhendaja Kristiina Rand . „Mina olen ise ju “piparkoogiusku”. Esimese maja tegin umbes 25 aastat tagasi tütar Brettele ja sellest peale nii lastele kui sõpradele, kooli, lasteaeda.“ Eelmisel aastal tekki Rannal mõte, et teeks majakesi ka õpilastega.

„Kui Meie juhtõpetaja Ülle valmis maju nägi, tekkis temal mõte teha oksjon,“ tähendas Kristiina Rand. Toona valmis kokku üheksa maja ja ka oksjon õnnestus hästi. „Nii et tore jõulutraditsioon on nüüd meil koolis ja õpilased on suure hasardiga seda projekti tegemas. Minul on ka huvitav näha, kuidas teemat arendatakse ja mis valmis saab.“