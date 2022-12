Küdema saekaatri tootmisplaan lendas vastu taevast

"Keeruline. Tellimused on tegemata," võttis hetkeseisu kokku Küdema saekaatri omanik Sven Sevostjanov , kes ise Võhmalt elektrikatkestuse tõttu ajutiselt linna kolis. Ta lisas, et infot katkestuse kestuse kohta ei saa kusagilt. Ainult lubatakse ja lükatakse jälle edasi. "Ma ei saa mingeid plaane teha. Meestel on kodudes nüüd voolud olemas, nad on kõik stardivalmis, aga midagi teha ei saa," nentis ta.

See, millist kahju ettevõte voolukatkestuse tõttu on kandnud, selgub Sevostjanovi sõnul uue aasta alguses. "Meil on oma tootmisplaan, kus ühtegi päeva ei tohi vahele jääda. Eelmise nädala seisuga oli mul täpselt välja arvestatud, et 22. detsembri õhtuks saame lepingulised kohustused täidetud ja mehed jõulupuhkusele. Täna on see plaan kõik vastu taevast. Samas ei tahaks töötajatelt ka puhkust ära võtta," rääkis ta.