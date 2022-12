Ruhnu saarel valmis kogukonnasaun

Saun ehitati valla rahast varem Riigi Kinnisvarale kuulunud Piiri majja, kuhu pidi elama asuma Ruhnu piirivalveülem. „Majas asus ka varem saun, aga see oli amortiseerunud. Ehitasime kõik ruumid ringi ja tegima avaramaks. Nüüd on olemas saarel koht, kus inimesed saavad ka talvel saunas käia,” ütles Ruhnu vallavanem Andre Nõu BNS-ile. „Ruhnus on küll kolm suitsusauna ruutkilomeetril, aga seal peab paku peal kügelema külmas ruumis, kogukonnasaun on inimilk ja avar ning soe.”