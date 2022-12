Kriisile reageerimise juures on olulisim, et sa tajud ära kriisi ulatuse. Ei saa pidada lubatavaks, et Saaremaa kohalik omavalitsus ei saanud kätte õigeid Elektrilevi inimesi, ütles peaministri kohuseid täitev välisminister Urmas Reinsalu valitsuse pressikonverentsil.