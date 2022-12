LIIKLUSOHUTUS ⟩ Nooruse kooli juures muutub oluliselt liikluskorraldus

Kooli ees on hetkel võimalik parkida ja peatuda samal ajal, see on aga loonud olukorra, kus kooliesine (eriti tipptundide ajal) on muutunud kolme-, vahel isegi neljarealiseks. See on loonud olukorra, mille tulemusena autode vahelt läbi silkavad lapsed ja autojuhid ei hinda olukorra tõsidust piisavalt adekvaatselt ja on vaid aja küsimus, kui olukord võib eskaleeruda mõne õnnetusega.