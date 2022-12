KEERULISED ILMAOLUD ⟩ Tallinna lennuk tiirutas maandumist oodates pikalt Saaremaa kohal

"Olukord oli rahulik, kõik said loodust nautida," ütles lennukist Saaremaal maha astunud Mikk Raud. Belgiast saabunud reisija sõnul oli reis rahulik ka vaatamata sellele, et see pikemaks kujunes. "Mõtlesin lihtsalt, milles probleem võib olla, aga arvasin ise ka, et udu pärast," tõdes belglane Cedric. Rahulikult leppis olukorraga ka kaasas olnud mudilane.