RIINA SIKKUT ⟩ Saaremaa kriisist peab tegema järeldused ning kahjud tuleb hüvitada

„Erakorralistest ilmaoludest tekitatud ulatuslikud ja nädalapäevi kestnud elektrikatkestused näitavad, et me ei ole kriisideks piisavalt valmis. Nädal elektrita hakkama saada on keeruline ja 21. sajandil uskumatu olukord. Saartel elektriühenduse taastamise järel on kolm tähtsat ülesannet - peame tegema järeldused kriisiaegse koostöö kohta, järgmiste aastate võrguinvesteeringute kokkuleppe ning inimestele tuleb kahjud hüvitada.“