UURING ⟩ Eestlased plaanivad pühade ajal pidustustele vähem kulutada

„Uuringu tulemused illustreerivad hästi, et kõrged hinnad ja inflatsioon on eestlaste rahakotile mõju avaldamas ja kui muidu on pühadeaeg eestlaste jaoks olnud tõeline ostupidu, siis sel aastal proovitakse raha kokku hoida ja ebavajalikud kulud ära jätta,“ sõnas Citadele panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen.