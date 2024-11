KÜLAVAHELOOD Muhu folkloorirühma Uijee vahva sünnipäevakontsert

Kontserdi juhatab sisse Meelis Mereäär, kes tõdeb, et muhulased hoiavad pärimuskultuuri, Enamik lugusid Uijee repertuaarist on mitukümmend aastat vanad, kõik need on muhu murdes. Saates kõlab esimese muusikapalana Peeter Dudniku kirjutatud lugu Uijeele. Loo autor Peeter Dudnik akordionistina liitus selle ettekandmiseks ansambliga.