JUHTKIRI ⟩ Hästi hoitud pärandus

Rohkem kui 30 aastaga jõuti juba nii kaugele, et kabareekogemusega oli ühes peres lausa mitu põlvkonda.

Reedel kultuurikeskuses etendunud Saaremaa gümnaasiumi esimesele revüüetendusele minnes valdas kindlasti nii mõndagi inimest publikust segane ootus, et mis nüüd tuleb. Kas kabaree vari või hoopis midagi uut? Seda enam, et noored ise ei varjanudki kabareest innustuse saamist.

Õpilased tõid kastanid auga tulest. Ei tehtud kabaree koopiat, kuid ka mitte lõpuni erisugust. Oli sarnaseid asju, mida sai omal ajal näha kabarees, kuid ka hoopis uut moodi numbreid. Kõik klappis. Ka see, mis kabaree-revüü juures iialgi ei muutu: koostegemise rõõm ja kogemus.

Ei tea, kas revüüle nime panijad mõtlesid, et kabaree on justkui neile antud pärandus. Täna võib öelda, et hästi hoitud pärandus.