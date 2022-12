Vabatahtlike päästjate püsirahastust kahekordistatakse

Siseminister Lauri Läänemetsa sõnul on tegemist märgilise otsusega, millega väärtustatakse ja tunnustatakse vabatahtlike päästjate igapäevast tööd.

„Vabatahtlik pääste on olnud aastaid alarahastatud ning pole suudetud arvestada vabatahtlike päästjate tegelike vajadustega. Samas on nende inimeste panus meie siseturvalisusesse ja elanike turvalisusesse hindamatu. Me räägime tublidest meestest ja naistest, kes oma vabast ajast ja pere arvelt võtavad vastutuse oma kogukonna ja laiemalt riigi ees tagada ohutust ja turvatunnet,“ rõhutas Läänemets.