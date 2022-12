Kihnu Veeteede uueks juhiks saab Jaak Kaabel

"Kihnu Veeteed on pika ja väärika ajalooga ettevõte, mis on panustanud Eesti väikesaarte elanike teenindamisse juba ligi paarkümmend aastat. Olles ise samuti väikesaare elanik, siis olen Kihnu Veeteede pikaajaline klient, ettevõtte tegemistega selle nurga alt hästi kursis ja tunnetan hästi selle teenuse hea toimimise tähtsust. Ka viimaste aastate muutunud majanduskeskkonnas on ettevõte hästi vastu pidanud, kuid sisendite kallinemine on kahtlemata suur väljakutse. Peame olema leidlikud ja kindlasti oleme tulevikus tänaste väljakutsete võrra tugevamad," sõnas Kaabel.