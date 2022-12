Juurtelt saarlane, kirjanik Aadu Hindi lapselaps Joan Hint on maailmarändur ja seikleja, kunstnik ja visionäär. Viimased 12 aastat ka peadisainer kodumaises rõivabrändis GUILD, mis asutati koos abikaasa Sten Karikuga. Tänaseks on noored saanud oma hoole alla Joani vanaisa Aadu sünnitalu ning nende unistus on ehitada sellest üles oma päriskodu.