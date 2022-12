KISUB TAAS TUULISEKS ⟩ Lähipäevadel sajab lund ja lörtsi

Teisipäeva päeval on pilves ilm, pärastlõunal saartel pilvisus hõreneb. Ida-Eestis sajab lund ja lörtsi, pärastlõunal kohati ka vihma, Lääne-Eestis sajab lörtsi ja vihma, pärastlõunal on sadu hõredam. Kohati sajab seejuures jäävihma ja kiilasjääoht on suur. Mandril pöördub tuul kagust edelasse kiirusega 5-10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 m/s. Saartel puhub edela- ja läänetuul 9-15, puhanguti kuni 20 m/s. Pärastlõunal tuul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadi.