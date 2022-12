Punane Rist kogub mudilastele mänguasju

“Kuna jõulude ajal saavad nii mõnedki lapsed oma mänguasjaparki korralikult uuendada, siis tihtipeale jäävad kuhugi hunnikusse asjad, millega on oma aeg ära mängitud,” põhjendas lelukogumisaktsiooni Punase Risti Saaremaa seltsi koordinaator Kristina Õun . “ Samal ajal leidub neidki põnne, kelle kuusealune ei pruukinud nii rikkalik olla. Kindlasti on neid lapsi, kes mõnest nende jaoks uuest, teise jaoks vanast asjast rõõmu tunneksid.”

Selts kavatseb lelusid koguma hakata jaanuaris. “Panin üleskutse Facebooki, et inimesed juba teaksid, mis meil plaanis on,” ütles Õun. “Võib-olla on mõni vanem juba vaadanud, et laps ei mahu tuppa ära, aga täpselt ei tea, mida kogu selle üleliigse kraamiga peale hakata.”