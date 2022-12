AASTAVAHETUSEL KAINE? ⟩ 5 võimalust, kuidas seda probleemideta teistele selgitada

Kaja Heinsalu sõnul võib alkoholist loobumine tunduda eriti ebamugav koos nendega, kellega seda varasemalt koos on tarbitud. „Nõustades sõltuvushäiretega inimesi, tuleb see teema ikka ja jälle päevakorda ja pole vahet kui tõsiseid tagajärgi on tarvitamine kaasa toonud. Olenemata sellest, kas oled otsustanud kaineks jääda pikemaks või lühemaks ajaks, on vaja plaani, kuidas sellistes olukordades toime tulla,“ rääkis Heinsalu ja tõi välja lihtsad seltskonnas kasutatavad praktikad.