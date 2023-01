Riik annab igale represseeritule aastas 62 lisaeurot

"Justiitsministeeriumi südameasjaks on olnud okupatsiooni tagajärgede ja okupatsiooni tõttu enim kannatanutega tegelemine. Mul on hea meel, et praegusel kiire hinnatõusu ajal õnnestus suurendada represseeritute toetust ja sellega ühtlasi neile inimestele riigi poolt austust avaldada," kommenteeris justiitsminister Lea Danilson-Järg toetuse 62-eurost tõusu.