TEHKE JÄRGI ⟩ Saare Leiva originaalretseptid on veel saadaval

Saare Leib OÜ juhataja Janar Vaima sõnul on neil vaatamata tootmise lõpetamisele alles veel riiulitäis retsepte, mida soovijail on võimalus endale soetada ja vanu tuttavaid tooteid ise valmistada. "Mõningast huvi on tuntud, aga enamik on siiski veel saadaval," märkis Vaima, lisades, et praegu katsetatakse näiteks Pagaripoistes pitsküpsist ja kaerapätsi.

Ajaloolise hitt-toote Borodino leiva õigused on Vaima sõnul siiani veel saadaval ning kui kellelgi on huvi, leiab Vaima numbri internetist ning alati võib helistada ja küsida. Laboris on olemas ka juuretis, mida on võimalik "taaselustada". Originaalretseptide hinnakirja Vaimal paika pandud ei ole. "Ilmselt läbirääkimiste küsimus, sest ainult retseptist on mõne toote puhul kindlasti vähe, vaja on teada ka tehnoloogiat," selgitas ta, lisades, et kõik ei taha ju osta ka ning kuuldavasti üritatakse Saare Leiva tooteid niisama järele teha. "Kui kusagil on märgata, et tooteid on järele tehtud, saab välja selgitada, kas on originaalretsept või mitte," nentis Vaima.