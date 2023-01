Saarlaste pakid rändasid erinevatesse Eesti otstesse

"Esimene mõte oli, et kellelgi on telefoninumber segamini läinud, aga lähemal uurimisel selgus, et tegemist on tõesti minu pakiga, mis on tulnud AliExpressist," rääkis pakisaaja, kelle õnneks oli tema tuttav just Pärnust Saaremaale tulemas ja sai paki ära tuua, mistõttu ta asja edasi ei uurinud. Samal päeval võis aga Facebookis näha kommentaare, milles mainiti sarnaseid juhtumeid – kelle pakk oli sattunud Lõuna-Eestisse, kelle oma hoopis Ida-Virumaale.