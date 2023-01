Saaremaa vald jagab koostöös ettevõtjate ja lastekaitse liiduga taas lastele arvuteid

"Ettevõtete soov oli, et annetused jõuaksid abivajavate peredeni, peamiselt ukrainlasteni, kelle lapsed vajavad tuge haridustee jätkamiseks. Saaremaa valda jõudis kokku 20 arvutit, mis jagatakse Saaremaa koolide vahel vastavalt nende soovidele ja lisandunud õpilaste arvule," ütles Saaremaa valla IT-juht Anu Tanila.

Enim on Tanila sõnul abivajajaid praegu Kärla põhikoolis. Arvuteid on saanud ka Nooruse ja Hariduse kool ning ootel on veel teisigi.