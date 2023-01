Muinas-metallurgide jälgedes ⟩ Uurijad taasavastavad tuhandeaastaseid tarkusi

Mullusuviseid kaevamisi juhtinud arheoloog Ragnar Saage ütles, et vahepealsetel aastatel on arheometallurgid teinud mitmeid rauasulatuseksperimente. "Alates seitsmendast-kaheksandast katsest on asjad hakanud päris hästi välja tulema ja kujunenud välja n-ö optimaalne sulatusahju tüüp. Huvitav on sealjuures asjaolu, et see on väga sarnane just nendega, mis Tuius välja kaevatud," rääkis ta. Ehk siis tuhat aastat hiljem jõuti sama tulemuseni nagu meie esivanemad.