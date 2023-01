Telemees Margus Muld ⟩ "Mu amet on kui piirivalvekoeral!"

Oma esimese töölepingu sisu Muld enam ei mäleta. Küll aga on tal meeles see, kui keeruline oli vastata, kui küsiti, kui palju ta palka tahab. "Rahaküsimine on alati kõige keerulisem," leiab Muld. "Ei tohi ju üle pakkuda. Siis ma mingisuguse numbri ütlesin – äkki oli see 3000 krooni? Järelikult oli see vähe, sest keegi nina ei krimpsutanud."