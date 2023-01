KÜLAVAHELOOD ⟩ Muhu Majja sisenetakse Muhu naise seeliku serva alt

Saatejuht Aare Laine küsib Muhu maja pidulikul avamisel jõulukuu 16. päeva pärastlõunal rahvariietes pidulikule sündmusele tulnud Kaia Ljašilt, kuidas tema uusehitist hindab. "Maja on ikka ütlemata kena. Kui me siseneme siia majja, siis kohe sisenemise koha peal sa näed, et seal on Muhu seeliku triibustik. Siia majja sisenetakse Muhu naise siiliku serva alt," räägib Kaia.