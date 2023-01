Saarte Jahimeeste Selts toob oma kodulehel välja, et kahjuks ei ole side hirve kaeluse ja satelliidi vahel küll veel tööle hakanud ja seega ei saa nad veel jagada ka tema teekonda.

"Ootame pikisilmi," on nad siiski optimistlikud. "Küll aga jäi ta 6. jaanuaril Andres Maripuu rajakaamerasse ja seega võime olla kindlad, et hirvega on kõik hästi."