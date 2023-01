Lumistel teedel tuleb arvestada teehooldusmasinatega

"Võrreldes teiste aastaaegadega nõuab talvine liiklemine suuremat tähelepanu ja teistega arvestamist. Teed muutuvad libedaks, teeruumi ja valget aega on vähem ning sõidukite tehnilised võimalused ja juhtide talvised oskused on erinevad," selgitas transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna juhataja Andres Piibeleht .

Ta lisas, et tänasest on jälle liikluses tagasi vaheajalt naasnud lapsed ning neid sõidutavad lapsevanemad. "See kõik tingib omakorda liiklussageduse tõusu asulasisestes kohtades, mistõttu kärsitus õigeks ajaks kohalejõudmise osas on varmas tulema."